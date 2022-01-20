Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte vicdanları sızlatan görüntü! Eşekleri adeta ölüme terk ettiler

Kış şartlarının çetin geçtiği ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1,5 metreyi aştığı Van'da sahipleri tarafından ölüme terk edilen eşeklerin görüntüsü vicdanları sızlattı.

Van'da, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aştı. 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı.

Ekiplerin kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ettiği kentte yazın yük taşınan, kışın ise sahipleri tarafından adeta ölüme terk edilen eşeklerin karın altında tir tir titrediği anlara ilişkin görüntüler ise yürek dağladı.

Kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım alan görüntü için sosyal medya kullanıcıları yetkilileri göreve çağırdı.

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