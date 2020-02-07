Karımın kocası oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı
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Karımın kocası oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı

Tiyatro Ak'la Kara'da Enis Fosforluoğlu anısına sahnelenen Karımın Kocası oyununun galası gerçekleşti. Galada tiyatro ve sinema dünyasından bir çok isim yer aldı.

07.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:34
Karımın kocası oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı

Galaya katılan ve Betül Arim oyunu ilgiyle izledi. Oyunda Hırvat oyun yazarı Miro Gavran'ın olan "Karımın Kocası" oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor.

Seyircilerin gülmekten gözyaşlarını tutamayacağı oyunun kadrosunda Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay, Yavuz Pekman yer alıyor. İstanbul Tiyatro Ak'la Kara ve Bodrum Tiyatro Ak'la Kara olarak iki şehirli olarak seyirciyle buluşuyor.

Kaynak: Bültenler
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