Karımın kocası oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı
Tiyatro Ak'la Kara'da Enis Fosforluoğlu anısına sahnelenen Karımın Kocası oyununun galası gerçekleşti. Galada tiyatro ve sinema dünyasından bir çok isim yer aldı.
Galaya katılan Buket Dereoğlu ve Betül Arim oyunu ilgiyle izledi. Oyunda Hırvat oyun yazarı Miro Gavran'ın olan "Karımın Kocası" oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor.
Seyircilerin gülmekten gözyaşlarını tutamayacağı oyunun kadrosunda Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay, Yavuz Pekman yer alıyor. İstanbul Tiyatro Ak'la Kara ve Bodrum Tiyatro Ak'la Kara olarak iki şehirli olarak seyirciyle buluşuyor.