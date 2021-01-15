"Karımı ve çocuğumu öldürdüm" diyerek asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı
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"Karımı ve çocuğumu öldürdüm" diyerek asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

15.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:47

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, "Karımı ve çocuğumu öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. Evinde yapılan incelemelerde herhangi bir cinayet izine rastlanmayınca şahıs, asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek, asılsız ihbarda bulunan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi TOKİ evlerinde, saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, karısını ve çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin adreste yaptığı soruşturmada ihbarı yapan K.Y.'ye ulaşıldı. K.Y.'nin evinde yapılan incelemede herhangi bir cinayet işlenmediği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerini saatlerce meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan K.Y. gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

EŞİ VE ÇOCUĞU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA GİTMİŞ

K.Y.'nin öldürdüğünü iddia ettiği eşi ve çocuğunun ise komşularında doğum günü kutlamasında olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' diyerek asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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