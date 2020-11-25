Karı-koca bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü
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Karı-koca bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

25.11.2020 21:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:10
Karı-koca bir hafta arayla koronavirüse yenik düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan İsmail Özden ve eşi Havva Özden, yakalandıkları korona virüs nedeniyle 1 hafta arayla hayatlarını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde yaşayan İsmail Özden ve 73 yaşındaki eşi Havva Özden, koronavirüse yakalandı.

EŞİ DE GEÇEN HAFTA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten İsmail Özden geçen hafta virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Özel bir hastanede 5 gündür tedavi gören Havva Özden ise, eşinin vefatından 1 hafta sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Özden çiftinin cenazeleri, Kandıra ilçesinde bulunan Hüdaverdiler Köy Mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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