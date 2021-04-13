Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı
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Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel
Kargoyla ruhsatsız tabanca getirten şüpheli yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kargo aracılığıyla ruhsatsız tabanca getirten E.T., suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kargo aracılığıyla ruhsatsız tabanca getirten E.T., suçüstü yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.T.'ye kargo aracılığıyla ruhsatsız tabanca getirildiği ihbarını aldı. E.T.'yi takibe alan ekipler, firmada kargoyu alınca suçüstü yakaladı. E.T.'nin teslim aldığı kutudan 2 ruhsatsız tabanca çıktı. Tabancalara el konulurken, E.T. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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