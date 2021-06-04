Kargolar öğle arasına giriyor mu? PTT Kargo çalışma saatleri! PTT hafta sonu açık mı?

PTT Kargo çalışma saatleri, kargo gönderisi yapacak olanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Pandemi koşulları nedeniyle bazı kurumların çalışma saatleri de değişiklik gösterebiliyor. PTT Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kademeli normalleşme sürecinde, hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. PTT Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargolar öğle arasına giriyor mu?

PTT Kargo çalışma saatleri, kargo gönderisi yapacak olanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Pandemi koşulları nedeniyle bazı kurumların çalışma saatleri de değişiklik gösterebiliyor. PTT Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kademeli normalleşme sürecinde, hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. PTT Kargo hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kargolar öğle arasına giriyor mu? PTT Kargo çalışma saatleri! PTT hafta sonu açık mı? İşte detaylar haberimizde…

KARGOLAR ÖĞLE ARASINA GİRİYOR MU? ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30'a kadar hizmet vermeye devam eder.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Ancak kargolarınız dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: PTT Kargo hafta sonu dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.