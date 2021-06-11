Kargolar kaça kadar açık 11 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar açık?

Kargo çalışma saatleri sık sık aratılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yaşanan kargoların güncel çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Kargolar kaça kadar açık 11 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar açık? Kargolar kaça kadar açık 11 Haziran 2021? Kargolar saat kaçta kapanıyor? Cumartesi kargolar kaça kadar açık?

Kargo çalışma saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla milyonların gündemine geliyor. Kademeli normalleşme süresinde kargolar yasaktan muaf tutulurken çalışma saatleri ise farklı olabiliyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar 12 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu yasaklarından muaf kişi ve kurumlar duyuruldu. Peki Kargolar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri

KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK 11 HAZİRAN 2021?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.