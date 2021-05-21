Kargolar Cumartesi çalışıyor mu? Kargolar kaça kadar açık 2021? Kargolar Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

Kargolar Cumartesi çalışıyor mu sorusu merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında kargoların hafta sonları açık olup, olmadığı ve çalışma saatleri yer aldı. Peki Kargolar Cumartesi, Pazar çalışıyor mu? Kargolar kaça kadar açık? Kargolar Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021? İşte Kargoların çalışma saatleri...

Pandemi süresince çok sık kullandığımız internet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Kargolara gelen talep giderek artarken, en çok merak edilen konular kargoların çalışma saatleri ve kargoların hafta sonu çalışıp, çalışmadığı oldu. Kargo şirketlerinin çalışma saatleri ve hafta sonu çalışıp, çalışmadıkları hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı genelgeye göre kargo şirketleri hafta sonu uygulanan yasaktan muaftır.

– Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

– Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

– Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaktan muaf tutuluyor.

Bu durumda kargo firmaları hafta sonu dağıtım yapabilir.

KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kargo çalışma saatleri şirketlerin kendi çalışma saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bunun haricinde kargo şirketlerinin açılış ve kapanış saatleri şu şekildedir;

Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri

Yurtiçi Kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

Aras Kargo açılış ve kapanış saatleri

Aras Kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri kapalıdır.

Sürat Kargo açılış ve kapanış saatleri

Sürat Kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo,

Pazar günleri hizmet vermemektedir

UPS Kargo açılış ve kapanış saatleri

UPS Kargo cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

09.00 - 18.00 saatleri arasında açık ve dağıtım yapmaktadır.

Hafta sonu da Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri ise kapalıdır.

MNG Kargo açılış ve kapanış saatleri

MNG Kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

PTT Kargo açılış ve kapanış saatleri

PTT kargo Cumartesi dağıtım yapıyor mu 2021?

Hafta içleri 08.30 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 08.30 - 12.30'a kadar hizmet vermektedir.

Pazar günleri kapalıdır.