Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı
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Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı

Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı
04.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:29

Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı Sürücü 45 santim fazlalıkla geçite girdi ama çıkamadı Antalya'da gıda yüklü kargo kamyonu 3 metre yükseklikteki hemzemin geçitinde sıkıştı.

Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı

Sürücü 45 santim fazlalıkla geçite girdi ama çıkamadı

ANTALYA - Antalya'da gıda yüklü kargo kamyonu 3 metre yükseklikteki hemzemin geçitinde sıkıştı. Kamyonun yüksekliğinin ise 3.45 metre olduğu belirlendi.

Kaza Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağlayan Mahallesinde Şelale istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı zincir alışveriş merkezine ait gıda yüklü kapalı kasa kargo kamyonu Zeynel Şenol Köprü girişinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki hemzemin geçitte sıkıştı.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ölçümde köprü yüksekliğinin 3 metre olduğu, kamyonun yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.Hemzemin geçitte sıkışan kamyon, trafik ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kamyonun üst bölümünde büyük çapta hasar oluştuğu gözlendi.

Kargo kamyonu hemzemin geçitte sıkıştı

Kaynak: İHA

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