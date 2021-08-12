Kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu ele geçirildi
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Kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu ele geçirildi

Kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da narkotik polisi İstanbul'dan kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi İstanbul'dan kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine kargo yolu ile uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine C.K.'yi takibe aldı. Kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet sentetik ecza ile yakalanan C.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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