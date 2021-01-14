Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargo çalışıyor mu? Hafta sonu hangi kargolar çalışıyor?

Türkiye'nin 81 ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ederken, kargo bekleyenler veya kargo gönderecekler olanlar 'Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargo çalışıyor mu? Hafta sonu hangi kargolar çalışıyor?' sorularının yanıtını arıyor.

Covid-19 döneminin getirilerinden biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı tedbir amacıyla devam etmekte. Bir yandan rutin hayatına devam etmeye çalışan vatandaşlar, diğer yandan alışverişlerini, gönderilerinin hafta sonu kargonun getirip getirmeyeceğini henüz bilememekteler. Peki 'Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargo çalışıyor mu? Hafta sonu hangi kargolar çalışıyor? İşte detaylarda!

KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Normal şartlarda cumartesi öğleye kadar hizmet veren kargo şirketleri Covid- 19 salgını nedeniyle hafta sonları da hizmet vermeye başladılar. Dükkanların kapalı olması, belirli saat aralıklarında açık olması nedeniyle ve e- ticaretin çoğalması nedeniyle e- ticaret siteleri de kendi dağıtım firmaları ile pazar günü hizmet vermektedir.

HAFTA SONU HANGİ KARGOLAR ÇALIŞIYOR?

Sürat Kargo

Hafta içi her gün 9.00 ile 18.30 arası hizmet veren Sürat Kargo, cumartesi günleri de hizmet vermektedir. Sürat Kargo, cumartesi günleri 08.30 ile 14.00 arası dağıtım yaparken, pazar günü ise hizmet vermemektedir. Ayrıca resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Aras Kargo

Hafta içi her gün 08.30 ile 18.00 arasında hizmet veren Aras Kargo, cumartesi günleri saat 08.30 ile 13.00 arasında hizmetvermektedir. Cumartesi günü hizmet veren Aras Kargo pazar günleri kapalıdır.

PTT Kargo

Her dönem en yoğun dağıtım şirketi olmayı başaran PTT Kargo, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. PTT Kargo, PTT'ye bağlı olup sadece hafta içi hizmet vermekte ve hafta sonu kapalıdır.

Yurtiçi Kargo

Hafta içi her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet veren Yurtiçi Kargo, cumartesi günleri de 09:00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi öğleye kadar hizmet veren Yurtiçi Kargo pazar günü hizmet vermemektedir.