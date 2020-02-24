Kargı Polis'inden kan bağışına destek
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Kargı Polis'inden kan bağışına destek

Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal ve emniyet personelleri Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışına destek verdi.

24.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:41
Kargı Polis'inden kan bağışına destek

İlçe Emniyet Amiri Başkomiser ve emniyet personelleri Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışına destek verdi.


Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal'ında katılığı kan bağışı kampanyasında emniyet personelleri kan bağışladı. Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal kan bağışının önemine değinerek, "Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulundu" dedi.


Çok sayıda polisin kan verdiği kan bağışı kampanyasına vatandaşlarında ilgili yoğun oldu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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