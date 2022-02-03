Kargı'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı - Haberler
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Kargı'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı

AA, İbrahim Efe - Güncel
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Kargı'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya ot ve yem bırakıldı.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde yaban hayvanları için doğaya ot ve yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmasına yardımcı olmak amacıyla Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ot ve yem bıraktı.

Abdullah köyü muhtarı Hüsamettin Kısacık da DKMP ekiplerinin 1500 rakımlı bölgedeki yem bırakma çalışmalarına katıldı.

Kısacık, bölgede kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı her yıl benzer çalışmaların yapıldığını, kendilerinin de görevlilere yardımcı olduğunu söyledi.

Yem çalışmalarının ardından sahayı gözlemlediklerini belirten Kısacık, çok sayıda yaban hayvanının beslendiğini gördüklerini kaydetti.

AA / İbrahim Efe - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çorum, kar, Güncel, Haber

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