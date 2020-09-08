Karesi'de 5 kırsal mahalleye mini halı saha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karesi'de 5 kırsal mahalleye mini halı saha

Karesi Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı işbirliği ile 5 kırsal mahalleye mini halı sahalar yapacak.

Karesi'de 5 kırsal mahalleye mini halı saha
08.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:08

Karesi Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yaptığı işbirliği ile 5 kırsal mahalleye mini halı sahalar yapacak.

20x40 metrekare büyüklüğündeki mini halı sahalar Kabakdere, Turplu, Kamçılı, Tatlıpınar ve Yeniköy Mahallelerine inşa edilecek. Bu ay içerisinde ihalesi yapılacak olan halı sahaların yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Spor alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine ve kırsal mahallelere de yaymak istediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor ile buluşturmak istiyoruz. Bunun için inşa edeceğimiz halı sahalarımız bunun önemli adımlarından biri. Karesi Belediyesi olarak spor yapmak isteyen gerek hemşerilerimize, gerekse ilçemizdeki amatör sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Tayanç Ayaydın Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Malcolm Thomas Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Sabah Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Karesi'de 5 kırsal mahalleye mini halı saha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 12:11:31. #1.15#
title