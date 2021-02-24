Karesi Belediyesi yenidoğan bebekler için fidanları toprakla buluşturuyor

Balıkesir'de, Karesi Belediyesince geçen yıl "Bir Bebek Bir Fidan Projesi" kapsamında 144 yenidoğan bebek adına fidan dikilmesine ilişkin sertifikalar ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın hediyesi battaniyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ailelere ulaştırıldı.

Balıkesir'de, Karesi Belediyesince geçen yıl "Bir Bebek Bir Fidan Projesi" kapsamında 144 yenidoğan bebek adına fidan dikilmesine ilişkin sertifikalar ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın hediyesi battaniyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ailelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Orkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayalindeki projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Orkan, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan olduktan sonra ilçemizi gezdiğimde çok kıraç ve maalesef yeşil alanlarımızın az olduğunu gördüm. O zamandan bu yana çalışmalar yaparak yeşil alan miktarımızı nasıl artırabiliriz diye düşündük. 'Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı' oluşturmayı düşündük. Karesi ilçemizde doğan bebeklerimiz için birer fidan dikelim ve onlar büyüdükçe bu fidanlarda büyüsün, Karesi'miz yeşillensin istedik. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yücel Yılmaz'ın bizlere tahsis ettiği ve Hayrettin Karaca Ağaçlandırma Alanı adını verdiğimiz 18 dönümde 500 fidanımızı dikmiş bulunuyoruz. BALTOK çevresi ve alt kısımlarını da yeşillendirerek çoğaltmayı düşünüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen 2 metrekarelik yeşil alanı hep birlikte ilk etapta 20-25 metrekarelere çıkartalım diye düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için iyi olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak