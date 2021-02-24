Karesi Belediyesi yenidoğan bebekler için fidanları toprakla buluşturuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karesi Belediyesi yenidoğan bebekler için fidanları toprakla buluşturuyor

24.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:48
Karesi Belediyesi yenidoğan bebekler için fidanları toprakla buluşturuyor

Balıkesir'de, Karesi Belediyesince geçen yıl "Bir Bebek Bir Fidan Projesi" kapsamında 144 yenidoğan bebek adına fidan dikilmesine ilişkin sertifikalar ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın hediyesi battaniyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ailelere ulaştırıldı.

Balıkesir'de, Karesi Belediyesince geçen yıl "Bir Bebek Bir Fidan Projesi" kapsamında 144 yenidoğan bebek adına fidan dikilmesine ilişkin sertifikalar ve Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın hediyesi battaniyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ailelere ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Orkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayalindeki projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Orkan, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan olduktan sonra ilçemizi gezdiğimde çok kıraç ve maalesef yeşil alanlarımızın az olduğunu gördüm. O zamandan bu yana çalışmalar yaparak yeşil alan miktarımızı nasıl artırabiliriz diye düşündük. 'Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı' oluşturmayı düşündük. Karesi ilçemizde doğan bebeklerimiz için birer fidan dikelim ve onlar büyüdükçe bu fidanlarda büyüsün, Karesi'miz yeşillensin istedik. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yücel Yılmaz'ın bizlere tahsis ettiği ve Hayrettin Karaca Ağaçlandırma Alanı adını verdiğimiz 18 dönümde 500 fidanımızı dikmiş bulunuyoruz. BALTOK çevresi ve alt kısımlarını da yeşillendirerek çoğaltmayı düşünüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen 2 metrekarelik yeşil alanı hep birlikte ilk etapta 20-25 metrekarelere çıkartalım diye düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için iyi olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Zeki Müren İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karesi Belediyesi yenidoğan bebekler için fidanları toprakla buluşturuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 14:01:51. #1.16#
title