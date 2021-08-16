Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı
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Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı

Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Karesi Belediyesi tarafından restore edilen Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi, Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi olarak hizmete açıldı.

Karesi Belediyesi tarafından restore edilen Yıldırım Bayezid Külliyesi İmarethanesi, Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi olarak hizmete açıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirtti.

Orkan, ilçede güzel işlere imza attıklarını dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'deki tarihi eserlerin koruma altına alınmasının önemine vurgu yaptı.

Karesi Müftüsü Hasan Canlı'nın dua etmesinin ardından kültür sanat evinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti'li milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Mustafa Canbey, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı
Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı
Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı
Karesi Belediyesi Kültür Sanat Evi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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