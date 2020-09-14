Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı
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Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer, Kocaeli'de yoğun bakıma alındı. Özer'in koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi için hastaneye yatmıştı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi
14.09.2020 21:21 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:35

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli'nin gölcük ilçesindeki hastanede koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ DE BULUNUYOR

Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer'in tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli'de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi. Karadenizli sanatçının durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

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