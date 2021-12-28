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Kare kodlu kitapla tıp öğrencileri ve asistanlar konu anlatımını videodan izleyebiliyor

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Fırat Nöroloji Derneği'nin katkılarıyla Türkiye'deki 20 tıp fakültesinden akademisyenin kaleminden çıkan ve İnönü Üniversitesi Yayınevinde basımı yapılan "Nöroloji ve Nöroşirürjinin Temelleri" ders kitabı, içerdiği video kare kodları ile öğrencilere yazarların konuyla ilgili videolarını...

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Nöroloji Derneği'nin katkılarıyla Türkiye'deki 20 tıp fakültesinden akademisyenin kaleminden çıkan ve İnönü Üniversitesi Yayınevinde basımı yapılan "Nöroloji ve Nöroşirürjinin Temelleri" ders kitabı, içerdiği video kare kodları ile öğrencilere yazarların konuyla ilgili videolarını izleme imkanı sunuyor.

Kitap, içerisinde konulara göre yerleştirilen kare kodların cep telefonuna okutularak, hastalığı kaleme alan akademisyenin uygulamalı olarak anlattığı videolara da okuyucunun kolayca uluşmasını sağlıyor.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İnönü Üniversitesi Yayınevi Sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, nörolojinin sinir sistemi hastalıklarının dahili kısmıyla ilgilendiğini, nöroşirürjinin ise sinir sistemi hastalıklarının cerrahi kısmıyla ilgilendiğini belirtti.

"Nöroloji ve Nöroşirürjinin Temelleri" ders kitabını, tıp eğitimine kazandırdıklarını aktaran Yakıncı, "Bu iki alanın birlikte olduğu ilk kitabı çıkarmak bize nasip oldu, Türkçe olarak daha önce böyle bir kitap çıkmadı. Kitap tıp fakültesi stajyerleri ile bu alanlarda çalışan ilk ve ikinci sene asistanlarına hitap ediyor. Elazığ, Adıyaman ve Malatya gibi çevre illerdeki tıp fakülteleri ile Akdeniz ve Gazi gibi tıp fakültelerinden yazarlar katkı verdi. Alanında iki farklı bilim dalının birleştiği tek kitap bu şu anda. Bu kitabın editörleri Elazığ'dan ama kitap İnönü Üniversitesi yayını olarak çıktı." diye konuştu.

Yakınca, kitabın Elazığ ve Malatya üniversitelerinin güzel bir iş birliği neticesinde Türk tıp dünyasına kazandırıldığını belirtti.

Nöroşirürjiden 17, nörolojiden 17 olmak üzere kitabın 34 konudan oluştuğunu dile getiren Yakıncı, "Kitabın içinde kare kodlar var, mesela kare kodu okuttuğunuzda yazarlar tarafından çekilmiş orijinal videolar izlenebilir. Kitabın içinde en az 30 tane video kare kodu var. Hem kitabı okuyabiliyorsunuz hem de videodan izleyebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yakıncı, bu ay bin adet basılan ders kitabının 500'ünün satıldığını sözlerine ekledi.

Kare kodlu kitapla tıp öğrencileri ve asistanlar konu anlatımını videodan izleyebiliyor

Kare kodlu kitapla tıp öğrencileri ve asistanlar konu anlatımını videodan izleyebiliyor

Kare kodlu kitapla tıp öğrencileri ve asistanlar konu anlatımını videodan izleyebiliyor

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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