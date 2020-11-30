Kardeşlik Şiiri! KARDEŞLİK, Fazıl Hüsnü Dağlarca şiiri sözleri!
30.11.2020 21:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:22
Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında okunan Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Kardeşlik şiirini okudu. Kardeşlik Şiiri! KARDEŞLİK, Fazıl Hüsnü Dağlarca şiiri sözleri!
Şiirleri ile akıllarda kalan Türk şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Kardeşlik şiiri ile tekrar gündeme geldi. Peki, Kardeşlik Şiiri!KARDEŞLİK, Fazıl Hüsnü Dağlarca şiiri sözleri!
KARDEŞLİK, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA!
Birbirimize
Kardeşim derken
Neden
Su içiyor gibiyiz?
Birbirimize
Kardeşim derken
Neden
Türkü söylüyor gibiyiz?
Birbirimize
Kardeşim derken
Neden
Doyuyor gibiyiz?