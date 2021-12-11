Kardeşlerim Talya diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim 'Talya' İrem Salman kimdir?

Kardeşlerim Talya diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim dizisi kısa sürede büyük beğeni toplayan diziler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncuları arasında İrem Salman dikkat çekti. İrem Salman dizide Talya'ya hayat veriyor. Peki ama Kardeşlerim'in Talya'sı İrem Salman gerçekte kimdir?

KARDEŞLERİM TALYA KİMDİR?

Lilya I·rem Salman, Suzan Manyaslı'nın kızı Harika'nın yakın arkadaşıdır. Talya ve grubu Ataman Koleji'nin en havalı kızlarıdır.

İREM SALMAN KİMDİR?

İrem Salman henüz 22 yaşındadır. 99 doğumlu olan İrem Salman 1,65 cm boyunda ve 58 kg ağırlığındadır. Lilya I·rem Salman Sarı saçlı ve Mavi gözlüdür. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü öğrencisi olan Lilya I·rem Salman Kardeşlerim dizisi ile ilk kez izleyicisi karşısına çıkacak. Güzelliği ile dikkat çeken Lilya I·rem Salman İnstagramda @lilyairem kullanıcı adı ile yer almaktadır.

KARDEŞLERİM TALYA DİZİDEN AYRILDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde üst üste ayrılıklar yaşanmıştı. Son olarak İrem Salman tarafından canlandırılan Talya'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni sezonda yeni oyuncularla devam edeceği ortaya atılan iddialardan biriyken, dizinin final yapacağı da konuşulmakta. Ancak Talya karakteri hakkında net bir açıklama bulunmuyor.

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