ATV'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'den ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Kardeşim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim Ömer kimdir? Kardeşlerim dizisinde Ömer Eren rolünü canlandıran Yiğit Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

KARDEŞLERİM: ÖMER EREN KİMDİR?

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

KARDEŞLERİM: YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Yiğit Koçak, 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Tam adı: Bilal Yiğit Koçak'tır. İnternet dünyasında Vine Fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde sürdürmektedir.

Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterine hayat veren Yiğit Koçak, 1.88 metre boyunda, 76 kilo ve Terazi burcudur.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

2021- Kardeşlerim (TV Dizisi)

2020 – Gel Dese Aşk (Onur) (TV Dizisi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2019 – Kimse Bilmez (Sinan) (TV Dizisi) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2017 – Seni Kimler Aldı (Mehmet) (TV Dizisi)

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