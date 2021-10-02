Kardeşlerim Oğulcan ölecek mi? Kardeşlerim Oğulcan öldü mü? Kardeşlerim Oğulcan diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dizi takipçileri, Oğulcan karakterinin ölüp ölmediğini diziden ayrıldığını merak ediyor. Bu kapsamda çok sayıda kullanıcı Oğulcan ölecek mi Cihan Şimşek diziden ayrıldı mı gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, Kardeşlerim Oğulcan ölecek mi, öldü mü? Kardeşlerim Cihan Şimşek diziden ayrıldı mı? işte detaylar… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KARDEŞLERİM OĞULCAN ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinde vurulma sahnesi bir rüya olarak izleyici tarafından kabul görse de söz konusu an rüya değil ve gerçektir. Yani dizinin 21. Bölümünde Oğulcan vurulmuş ve ciddi şekilde yaralanmıştı. 2 Ekim tarihli yeni bölümde Oğulcan'ın kendine gelmeye başladığı görülüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Dizi ekibinden alınan bilgiye göre Oğulcan karakterini canlandıran Cihan Şimşek'in Mayıs ayına kadar NGM Medya ile sözleşmesi bulunduğunun belirtildi.

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