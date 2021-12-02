Kardeşlerim dizisi yeni bölüm bugün ekranlara gelecek. Dizinin son yayınlanan fragmanında Kadir'in kaza yaptığı görülüyor. Kaza görüntülerini izleyen izleyiciler, Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi çıkacak? Kardeşlerim Kadir (Halit Özgür Sarı) diziden mi çıkacak? Son fragmanda ne oldu? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...Kardeşlerim Kadir öldü mü

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Halit Özgür Sarı, 29.bölümde diziden ölerek ayrıldı. Böylece Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından olan Halit Özgür Sarı diziden çıkmış oldu. Bu ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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