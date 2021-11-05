Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk'a şaşırtan benzetme

SELÇUK, İZMİR (Snob Magazin) - Ünlü oyuncu Simge Selçuk'un "İçimdeki panter bazen pembe değil" notuyla paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Selçuk'un paylaşımı Quentin Tarantino'nun kült filmlerinden Ucuz Roman'ın dünyaca ünlü oyuncusu, Uma Thurman'a benzetildi. Simge Selçuk'a sosyal medyadan, "Ucuz Roman filminden Uma Thurman fotoğrafları sandım', "Uma Thurman değil mi bu?' ve 'Tarantino filmi gibi' yorumlar yapıldı.

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