Kardeşlerim hayranlarına kötü haber

İlgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinin hayranları, gelen ayrılık haberiyle sarsıldı.

Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın diziye veda ettiği öne sürüldü.

SEVENLERİ ÜZGÜN VE ŞAŞKIN

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, bir gecekonduda yaşayan dört kardeşin dram dolu hikayesi anlatılıyor. Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı Kadir karakteri, dört kardeşin en büyüğü olarak izleyicinin karşısına çıkıyordu.

İyi kalpli, şefkatli ve kardeşlerine olan ilgisiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kadir karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrıldığı yönündeki haberizleyiciyi üzdü. Kadir'in kendi karakterinin yanı sıra Melisa'yla olan ilişkisi de dizinin en çok ilgi gören ayrıntılarından biriydi. Kadir ve Melisa, tüm diziler içinde en sevilen çiftlerden biri haline gelmişti.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Kadir, anne ve babasının ölümüne sebep olan kişinin Akif olduğunu öğreniyordu. Bunun üzerine Kadir, bunun hesabını sormak için Akif'e saldırıyordu. Dizinin bir sonraki bölüm tanıtımında ise seçilen sahnelerden Kadir'in öldüğü anlaşılıyordu.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.