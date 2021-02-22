Kardeşlerim dizisi 1. bölüm HD tek parça izle! Kardeşlerim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu ne? Kardeşlerim oyuncuları kimler?

Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşin acı dolu hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi Cumartesi günü ATV ekranlarında başladı! Bundan sonra her Cumartesi saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alacak dizinin ilk bölümü büyük heyecan yarattı ve milyonları ekranlara bağladı! Hüzün dolu Kardeşlerim son bölüm izlemek isteyenler için Kardeşlerim 1. bölüm full HD tek parça kesintisiz izleme linkini aşağıya ekledik! Peki, Kardeşlerim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu ne? Kardeşlerim oyuncuları kimler?

ATV KARDEŞLERİM DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

KARDEŞLERİM 1. BÖLÜM FULL HD KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ!

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren