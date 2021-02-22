Kardeşlerim dizisi 1. bölüm HD tek parça izle! Kardeşlerim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu ne? Kardeşlerim oyuncuları kimler?
Cumartesi günü ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle fırtınalar estirdi! Milyonları ağlayan seyircinin 2. bölümü heyecanla beklenirken 1. bölümü tekrar izlenmek istedi. Kardeşlerim dizisi 1. bölüm izleme linki ve Kardeşlerim 2. bölüm fragmanını yazımızdan bulabilirsiniz.
Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşin acı dolu hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi Cumartesi günü ATV ekranlarında başladı! Bundan sonra her Cumartesi saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alacak dizinin ilk bölümü büyük heyecan yarattı ve milyonları ekranlara bağladı! Hüzün dolu Kardeşlerim son bölüm izlemek isteyenler için Kardeşlerim 1. bölüm full HD tek parça kesintisiz izleme linkini aşağıya ekledik! Peki, Kardeşlerim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim konusu ne? Kardeşlerim oyuncuları kimler?
ATV KARDEŞLERİM DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...
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KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?
Celil Nalçakan - Akif Atakul
Halit Özgür Sarı - Kadir Eren
Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı
Cüneyt Mete - Orhan Eren
Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren
Yiğit Koçak - Ömer Eren
Aylin Akpınar - Emel Eren