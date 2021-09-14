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Kardeşlerim Cemile kim? Kardeşlerim dizisinde Cemile'yi canlandıran Nilsu Yılmaz kimdir?

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Kardeşlerim Cemile kim? Kardeşlerim dizisinde Cemile'yi canlandıran Nilsu Yılmaz kimdir?

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Kardeşlerim dizisine yeni katılan isimlerden biri de Cemile karakteri oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim Cemile kim? Kardeşlerim oyuncuları kimdir? Kardeşlerim dizisinde Cemile'yi canlandıran Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Nilsu Yılmaz hangi dizilerde oynadı? Nilsu Yılmaz Kırmızı Oda'da mı oynadı? Kırmızı Oda Meliha'nın kızı kimdir?

Kardeşlerim Cemile kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan Nilsu Yılmaz şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırıyor. Peki Nilsu Yılmaz kimdir, nereli? Kardeşlerim dizisinin Cemile'si Nilsu Yılmaz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeştir. Yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürecektir. Kadir ise ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM CEMİLE KİM?

İlk kez Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın kızı rolüyle ekranlara gelen Nilsu Yılmaz, Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırdı.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterinin kızını oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam etmekte.

50 kilo ve 1,77 cm boyunda olan Nilsu Yılmaz, daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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