Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim canlı yayın izle!

ATV ekranlarını sevilen dizisi Kardeşlerim her Cumartesi ekranlarda. 16. bölümü ile bu akşam yayınlanacak Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim canlı yayın izle! Kardeşlerim dizisi oyuncuları! Kardeşlerim 15. bölüm full izle!

ATV ekranlarını sevilen dizisi Kardeşlerim her Cumartesi ekranlarda. 16. bölümü ile bu akşam yayınlanacak Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim canlı yayın izle! Kardeşlerim dizisi oyuncuları! Kardeşlerim 15. bölüm full izle!

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

"Şu konuda bir anlaşalım, vicdanınız kadar insansınız…"

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.