Kardeşlerim Berk kimdir? Recep Usta kimdir, kaç yaşında?

Atv'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in Berk'i son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında. Kardeşlerim dizisinde Berk karakterine can veren Recep Usta'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Berk kimdir? Recep Usta kimdir, kaç yaşında? Recep Usta hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atv'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in Berk'i son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında. Kardeşlerim dizisinde Berk karakterine can veren Recep Usta'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim Berk kimdir? Recep Usta kimdir, kaç yaşında? Recep Usta hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM BERK KİMDİR? RECEP USTA KİMDİR?

Recep Usta, 2 Kasım 1997 'de İstanbul'da doğan tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Recep Usta'nın tanınması 2017'de katıldığı Sinema Güzeli Yarışması ile olmuştu.

Tiyatro oyuncusu olan Usta, tiyatro oyunlarının yanında 2018 'de ekranlarda olan "Şahsiyet "dizisi ile de tanınmıştı. Şahsiyet dizisinde Deva karakterine can vermişti.

Projeleri devam eden genç oyuncu şu anda(2021) ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Berk karakterini canlandırıyor.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

İnci Krallığı Prensipleri Müzikali

Rol Aldığı Film ve Diziler

2018- Şahsiyet- Deva

2021- Mavera: Hace Ahmed Yesevi- Mansur Ata

2021- Kardeşlerim- Berk

RECEP USTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Recep Usta, 1997 doğumlu olup 24 yaşındadır.