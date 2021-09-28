İSTANBUL (Snob Magazin) - Altın Objektif Ödülleri, 25. Kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, pandemi kuralları dahilinde ilgi yoğundu.

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yılın drama dizisi seçildi.

Kardeşlerim'in yıldızları Coşkun ve Yaran, "Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz" dedi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran ile iyi bir uyum yakalayan Su Burcu Yazgı Coşkun'un en büyük hayali belli oldu. Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. En büyük hayalim ileride Flamenko yapabilmek" itirafında bulundu.

YAŞINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Oyunculuğa 2012 yılında başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, henüz 17 yaşında.

Kırmızı Oda, Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kardeşlerim gibi sevilen projelerde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

SEVGİLİSİ YOK

Su Burcu Yazgı Coşkun'un sevgilisi bulunmuyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Setlere 2012 yılında adım atanSu Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hayran kitlesini genişletti.