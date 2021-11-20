Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 29. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 29. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 29. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisinin 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 29. bölümün ardından 30. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARDEŞLERİM 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kaza yapacağız kaza!"

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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