Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.