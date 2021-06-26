Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...

Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Gülben' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Merve Dizdar, meslektaşı Gürhan Altundaşar ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. Sürpriz ayrılık sonrası ikili 'anlaşarak boşandık' demişti.

Ayrılık sonrası diziden yakın arkadaşı Ezgi Mola ile tatile çıkan Merve Dizdar dostlarının desteğiyle zor günler geride bıraktı. 35. yaşına basan Dizdar'a arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Kutlamaya dizide kardeşini canlandıran Birkan Sokullu da sevgilisiyle katıldı.

Ekip geceden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kardeşler tatilde buluştu! Merve Dizdar 35 oldu... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:47:53. #1.16#

title