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Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşinin evini bıçakla basan şahıs, polis ekiplerinin müdahalesi üzerine bıçağı boynuna dayayarak kardeşine küfür ve tehditler savurdu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşinin evini bıçakla basan şahıs, polis ekiplerinin müdahalesi üzerine bıçağı boynuna dayayarak kardeşine küfür ve tehditler savurdu.

Olay, dün akşam Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle alacak verecek meselesi yüzünden tartışan öfkeli şahıs, bıçakla kardeşinin evini bastı. Sokak ortasında dakikalarca kardeşine bağıran öfkeli adam ortalığı birbirine katarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan tartışmaya polis ekiplerinin müdahale etmesiyle şahıs boğazına dayadığı bıçakla sokak ortasında küfür ve tehditler savurmaya başladı. Polis ekipleri tarafından güçlükle durdurulabilen şahıs gözaltına alınırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı

Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı

Kardeşinin evini bastı, polis gelince bıçağı kendi boğazına dayadı

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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