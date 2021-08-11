Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi
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Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi

Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da geçtiğimiz Pazartesi günü miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra firar eden ve polisin çalışmasıyla yakalanan katil zanlısı ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da geçtiğimiz Pazartesi günü miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra firar eden ve polisin çalışmasıyla yakalanan katil zanlısı ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hacı Gürcan kendisine miras kalan evi kardeşi 48 yaşındaki Uğur Gürcan'a sattı. Uğur Gürcan satın aldığı evi kontrol ettiği sırada aile büyüklerinden kalan eşyaların abisi tarafından satıldığı iddiası üzerine abisini evinin önünde buluşmaya çağırdı. Burada buluşan iki kardeş konuşmaya başladı. Konuşmanın kısa süre sonra tartışmaya dönüşmesiyle Hacı Gürcan yanında bulunan tabancayla kardeşi Uğur Gürcan'a ateş etti. Zanlı, kardeşi Uğur Gürcan'ı olay yerinde bırakarak kaçtı. Uğur Gürcan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin katil zanlısı Hacı Gürcan'ı yakalamak için başlattığı çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi
Kardeşini öldüren abi yakalanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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