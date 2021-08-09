Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar
Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, radikal bir karar aldı. İşte detaylar...
Son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı.
Acısını içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahnelere ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.
Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.
Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.
Kaynak: Snob Magazin