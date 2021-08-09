Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar

Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, radikal bir karar aldı. İşte detaylar...

Son 1 ay içerisinde önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı daha sonra kuzeni Ozan Ebcin'i kaybeden Alişan, sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı.

Acısını içinde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan Alişan'ın sahnelere ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan'ın en büyük destekçisi eşi Buse Varol oldu.

Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar
Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar
Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mete Gazoz Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kardeşini kaybeden Alişan'dan radikal karar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:15:37. #1.14#

title