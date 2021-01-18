Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu

18.01.2021 23:20 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:24
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu

BURSA'da Fatih A. (27), evde tartıştığı kardeşi Semih A.'yı (19) bıçaklayarak ağır yaraladı.

BURSA'da Fatih A. (27), evde tartıştığı kardeşi Semih A.'yı (19) bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Semih A. hayatını kaybederken, Fatih A. ise İznik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, "Elimi ayna kesti" dedi. Fatih A. ardından baygınlık geçirirken, kısa süre sonra cinayet ortaya çıktı. 

Olay, saat 20.00 sıralarında, İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Fatih A. ile kardeşi Semih A. evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşinin üzerine yürüdü. Kaçmaya çalışan Semih A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A., kardeşini olay yerinde bıraktıktan sonra İznik Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Burada "Elimi ayna kesti" dedikten kısa bir süre sonra baygınlık geçirdi.

İki kardeşin kaldığı daireden bağırışmalar duyan komşuları polise haber verdi. Bu sırada eve gelen kuzenleri Semih A.'yı yerde yatarken buldu. İihbar üzerine gelen polis araştırma başlatırken, sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Semih A., İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semih A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fatih A.'nın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, 'Elimi ayna kesti' diyerek teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 23:24:30. #1.15#
title