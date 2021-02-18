Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti
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Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti

18.02.2021 01:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:18
Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kardeşi Alim Can Eynallı tarafından 3 ay önce evinin önünde tabanca ile vurularak ağır yalanan Ali Eynallı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kardeşi Alim Can Eynallı tarafından 3 ay önce evinin önünde tabanca ile vurularak ağır yalanan Ali Eynallı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tutuklu cinayet şüphelisi, aynı gün iki arkadaşı Murat Deniz ve Tamer Koşkoş'u da tabancayla vurarak öldürmüştü. 

Olay, 4 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlutepe Caddesi'nde meydana geldi. Alim Can Eynallı, evinin önünde tartıştığı ağabeyi Ali Eynallı'yı tabanca ile boğazından vurup, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ağabey, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyini ağır yaralayan şüpheli, daha sonra arkadaşları Murat Deniz ile Tamer Koşkoş'u aynı gün farklı yerlerde tabancayla vurarak öldürdü.

Saldırı ve cinayetlerin ardından şüpheli Alim Can Eynallı, polise giderek teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 AY YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Kardeşi tarafından tabanca ile vurulan ve yoğum bakım ünitesinde 3 ay yaşam savaşı veren Ali Eynallı, gece saatlerinde hayatını kaybetti. 


- Kadirli
Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti
Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti
Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti
Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti
Kardeşi tarafından vurulan genç 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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