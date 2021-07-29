Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü

Kısa süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, bu sefer de kuzen acısı yaşadı. Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Zor günler geçiren şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından bir acı haberle daha sarsıldı. Kardeşinin vefatı nedeniyle yaşadığı şoku atlatamayan ünlü şarkıcı, bu kez kuzenini kaybetti.

EVİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Uçankuş'un haberine göre; beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden Alişan'ın 41 yaşındaki yeğeni Ozan Tektaş evinin kapısını açmaya çalışırken düştü.

Ozan Tektaş'ın, vefat eden Selçuk Tektaş ile de arasının çok iyi olduğu öğrenildi.