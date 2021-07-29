Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü

Haberler.com - Haberler | Magazin

Kısa süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, bu sefer de kuzen acısı yaşadı. Alişan'ın kuzeni Ozan Tektaş, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Zor günler geçiren şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından bir acı haberle daha sarsıldı. Kardeşinin vefatı nedeniyle yaşadığı şoku atlatamayan ünlü şarkıcı, bu kez kuzenini kaybetti.

EVİN KAPISINI AÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Uçankuş'un haberine göre; beyin kanamasından dolayı hayatını kaybeden Alişan'ın 41 yaşındaki yeğeni Ozan Tektaş evinin kapısını açmaya çalışırken düştü.

Ozan Tektaş'ın, vefat eden Selçuk Tektaş ile de arasının çok iyi olduğu öğrenildi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ın, mezar ziyaretine 'Artık kızım' dediği yeğeniyle gitmesi herkesi hüzne boğdu
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ın, mezar ziyaretine "Artık kızım" dediği yeğeniyle gitmesi herkesi hüzne boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Prens Harry Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:58:38. #1.14#

title