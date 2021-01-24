Kardeşi enkaz altında kalan depremzede yaşadıklarını unutamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kardeşi enkaz altında kalan depremzede yaşadıklarını unutamıyor

24.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:13
Kardeşi enkaz altında kalan depremzede yaşadıklarını unutamıyor

Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde kardeşini yitiren Basri Kara, deprem gecesi yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde kardeşini yitiren Basri Kara, deprem gecesi yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

58 yaşındaki Basri Kara, Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden kardeşi Mustafa Kara'nın (49) acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Basri Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ merkezli depremde yaşadıkları korku ve acının hala taze olduğunu söyledi.

Kara, kardeşinin evinin depremde yıkıldığını anlattı. Eşi ile 3 çocuğunun enkazdan kurtarılan kardeşinin ise cansız bedeninin AFAD ekiplerince çıkarıldığını ifade etti.

Deprem anında eşiyle korku içinde evden dışarı çıktıklarını ve elektriklerin kesildiğini belirten Kara, "El feneriyle kardeşimin evini gittim, kardeşimin kızı ve oğlu ağlıyor. 'Emmi babam betonun altında kaldı' dediler. Sonra cansız bedenini çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Devletin kendilerine gerekli yardımı yaptığını dile getiren Kara, "Depremin ardından çadır, battaniye ve erzak geldi. Yardım gelmedi desek yalan söyleriz, Allah devletimize zeval vermesin. Deprem hiç aklımdan çıkmıyor, en küçük kardeşim öldü. Allah kimseyi kardeş acısıyla terbiye etmesin. Yüreğim yandı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kardeşi enkaz altında kalan depremzede yaşadıklarını unutamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:17:57. #1.14#
title