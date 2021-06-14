Kardeş kanı bitkisi nedir? Kardeş kanı bitkisi zararları nelerdir? Kardeş kanı çiçeği ne işe yarar?

Kardeş kanı çiçeğinden elde edildiği iddia edilen kardeş kanı bitkisi nedir? Kardeş kanı bitkisi zararları nelerdir? Kardeş kanı çiçeği ne işe yarar? Kardeş kanı bitkisi gündemde zararlarıyla anılırken uzmanlar bitki hakkında uyarılarda bulundu.

Türkiye'de "kardeş kanı bitkisi" adıyla satılan, sinirleri yatıştırdığı, ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle yoğun rağbet gören bitki hakkında detaylar araştırılıyor. Kardeş kanı bitkisi nedir? sorusunun yanıtını sizler için derledik.

Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisinin korku, ruhsal bozukluklara iyi geldiği hatta sindirim sorunlarını tedavi ettiği belirtiliyor. Adet kanamaları düzenlediği ifade edilen bitkiyi bazı kişiler çocuklara deliksiz bir uyku için veriyor. Uzmanlar ise bilinçsizce kullanılan bu bitkinin ölüme davetiye çıkardığını ifade ediyor.

KARDEŞ KANI BİTKİSİ NEDİR?

"Kardeş kanı bitkisi" ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda "kardeş kanı"nın yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare SorumlusuDoç. Dr. Gülşen Çığşar, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

"Kardeş kanı" bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların "şifa" olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

KARDEŞ KANI BİTKİSİ ZARARLARI NELERDİR?

Kardeş kanı bitkisinin, böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlendi.

Bilinen Belirtileri:

Şiddetli bulantı ve baş dönmesi