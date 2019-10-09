Kardeş Çocukları final yaptı! Kardeş Çocukları 21. bölüm izle

09.10.2019 09:25

Kardeş Çocukları final yaptı! 21. final bölümü ile Star TV'de ekrana gelen Kardeş Çocukları dizisinde Yıldırım'ın Ümran'a evlenme teklifi etmesi Hayat ile Umay'ı şaşkınlığa uğratır. Savaş ise Hayat'ı peşini bırakmaz. Kardeş Çocukları oyuncuları ve daha fazlası haberimizde…

KARDEŞ ÇOCUKLARI 21. BÖLÜM FULL İZLE…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın Ümran'a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay'ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş'a sığınırken, Umay'ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay'dan Ümran'a doğru kırarken, Umay, Reşat'ın Hayat ve Yıldırım'la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran'ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer.

Hayat, Savaş'a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat'ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım'a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran'ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir.

OYUNCU KADROSU

Star TV'nin başarılı projeleri arasında yer alan Kardeş Çocukları 21. bölümü ile final yaptı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Berkay Hardal, Cem Davran, Alara Turan, Çiğdem Selışık Onat gibi isimler yer alıyordu.