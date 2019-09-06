Kardeş Çocukları 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor?

06.09.2019 10:26

Gold Film'in yapımını üstlendiği, yapımcılığını Faruk Turgut'un ve yönetmenliğini de Faruk Teber'in yaptığı Kardeş Çocukları dizisi 2. yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kardeş Çocukları 17. son bölümde neler oldu? Kardeş Çocukları yeni sezon tarihi, oyuncu kadrosu ve daha fazlası haberimizde…

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE...

18.BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni sezon fragmanında; Umay, Ümran'ın kapısına giderek, ''Nerde kalmıştık Ümran?'' sorusunu yöneltir. İkinci hayatı olduğunu ve ölümlerden boşa dönmediğini Ümran'a söyleyen Umay, hastanede Yıldırım'ın başında ona sarılırken ekrana geliyor. Eşi Reşat Kara'yı da akıl hastanesine yatırarak yeni hayatına başlar. Umay, Ümran'ı kızları ve Yıldırım'ı ondan almak ile tehdit eder. Öte yandan iyileşen Yıldırım, mezarlığa gider ve tanımadığı bir ziyaretçi ile karşılaşır.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım'ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat'ın da devreye girmesiyle birlikte Umay'ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş'ın, Umay'ın tüm ikazlarına rağmen Hayat'la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran'ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran'ın ilk kez Umay'ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin başrolde yer aldığı Star TV'nin iddialı yapımlarından Kardeş Çocukları, 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

OYUNCU KADROSU

Kardeş Çocukları kadrosunda; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Berkay Hardal, Murat Daltaban, Alara Turan, Nilay Erdönmez, Çiğdem Selışık Onat, Melis Hacic gibi isimler yer alıyor.