KARDEMİR ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu
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KARDEMİR ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
KARDEMİR ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR) ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışlanan 1000 gıda kolisi, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarınca (KARDEMİR) ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bağışlanan 1000 gıda kolisi, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Gıda kolilerini Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'e ulaştıran KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, daha sonra Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Hayırseverlerin bağışladığı ayni yardımların ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ulaştırılacağını belirten Vali Gürel, "İçinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ön plana çıkmaktadır. Ramazanın bereketini ailelere ulaştırmaya, hep birlikte yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine devam edeceğiz." dedi.

Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu'na, yönetici ve çalışanlarına bağış için teşekkür ederek, hayırseverleri yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine ortak olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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