KOCAELİ (İHA) - Kardan sonra güneşli havanın tadını çıkardılar

Gece fırtına, gündüz güneş

Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı

KOCAELİ - Kocaeli'de 3 gün süren yoğun kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Yürüyüş yapmak için sahil şeridini tercih eden vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Kocaeli'de 3 gündür yer yer etkili olan yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde beraberinde fırtınayı getirmişti. Bugün ise fırtına yerini güneşli havaya bıraktı. Güneş açtığını gören vatandaşlar eşiyle, çocuğuyla ve dostlarıyla dışarı çıktı. Havanın güzel olmasından yararlanan vatandaşlar, sahilde güneşin tadını çıkardı.

"4 gündür evdeydik"

Eşi ve kızıyla sahile gelen Serdar Sekmen, "İzmit'te havanın güzel olduğunu düşündük ve yürüyüşe çıktık. 4 gündür evdeydik ve sıkıldık. İzmit'e güzel kar yağdı. Hava güzel ve yollar açık olunca, ailemle geldim. Burada havanın keyfini çıkarmayı seviyorum. Sahilde yürümeyi seviyoruz. Pazar gününü güzel bir şekilde değerlendireceğiz" dedi. Havanın güzel olmasından faydalanıp eşiyle sahile yürüyüşe çıkan Arjin Gökoğlu ise "Birkaç gündür süren yoğun kar yağışının ardından bugün güneş açtı. Böyle olunca eşimiz dostumuzla sahilde yürüyüşe çıktık. İşe giderken yolların kapalı olmasından dolayı zorluk çektik. Bu soğuk havalarda dışarda kalan insanlara yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3 gün sonra havanın bu kadar güzel olması bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.