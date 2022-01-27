GEMEREK, SİVAS (İHA) - Kardan Ayasofya Camii yaptı

SİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Sözay Aslan'ın yaptığı kardan Ayasofya Camii görenlerin dikkatini çekiyor. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağını eğlenceye çevirenler kadar sanata dönüştürenler de oldu. Gemerek ilçesinin Sızır Kasabasına bağlı Arpaözü Mahallesinde yaşayan Sözay Aslan isimli vatandaş uzun uğraşlar sonucunda evinin bahçesine kardan Ayasofya Camii yaptı. Aslan, kardan yaptığı camiinin içinde namazda kılındı. Sözay Aslan; " Her yıl farklı bir çalışma yapıyorum. Bu sene de Ayasofya Camii'ni çalıştım. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmethan Hazretlerini saygı ve minnetle anıyoruz. Türk ve İslam alemine böyle bir değerli eser hediye ettiği için" dedi. Arpaözü Mahallesinde yaşayanlarda kardan yapılan Ayasofya Camiini görmek için Aslan'ın evinin bahçesine geliyor.