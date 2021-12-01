ARDAHAN (İHA) - Karda yoldan çıkan minibüs traktör yardımı ile kurtarıldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yoğun Kar yağışı nedeniyle yoldan kayan minibüs şarampole kaydı. Traktör ile bağlanan minibüs uzun uğraşlar sonucu tekrar yola çıkarılabildi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da sürücüler zor anlar yaşadı. Çıldır'dan Ardahan'a seyreden minibüs kayarak Gölveren köyü yakınlarında yoldan çıktı. Traktör ile bağlanarak kaydığı yerden kurtarılan minibüs tekrar yoluna devam edebildi.

Minibüs sürücüsü aniden bastıran kar yağışı ile birlikte yolların kayganlaştığını ve direksiyon kontrolünün güçlükle sağlanabildiğini söyledi.