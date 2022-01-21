Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi - Haberler
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Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı.

ŞALPAZARI, TRABZON (İHA) - Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

TRABZON İstanbul'dan tatil için Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gelen 4 arkadaş, evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları patika yoldan ekipler tarafından halatla kurtarıldı.

İstanbul'dan 4 günlük tatil için dün Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy mahallesine gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül, patika yoldan eve giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 4 kişi, AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediye ve Şalpazarı Belediye ekipleri araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaştı. Patika yola halat yardımıyla inen ekipler 4 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. 4 arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özcan - Son Dakika Haberleri

Şalpazarı, İstanbul, Trabzon, kar, 3. Sayfa, Haber

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