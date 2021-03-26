Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı
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Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp uçan minibüsteki 4 genç yaralandı.

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Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp uçan minibüsteki 4 genç yaralandı.

Kaza, Aşağıdana Köyü mevkiinde meydana geldi. Tunay Alper yönetimindeki 78 AG 795 plakalı Wolksvagen marka minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile birlikte devrilen araçta bulunan Yusuf Ali Göktaş (18), Berke Sefa Konuşkan ve Abdullah Talha Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu : 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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