Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı
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Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı

17.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 01:21
Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı

DÜZCE'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin, dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin, dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beyköy Beldesi Samandare yolu üzerinde meydana geldi. Samandere köyü istikametine giden Ümit Can yönetimindeki 54 ANN 999 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metrelik şarampolden Uğur Suyu deresine yuvarlandı. Kazada sürücü Ümit Can, Handan Aktürk, Berrak Aktürk, Yaprak Aktürk, Derin Can ve Cansu Usta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları sedyeye koyarak dere yatağından yola çıkardı. Yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı
Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı
Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı
Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı
Karda kayan kamyonet dereye yuvarlandı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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