Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı - Haberler
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Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, karlı zeminde ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonun altında kalan Rahmiye Eren (55), hayatını kaybetti.

MALATYA'da, karlı zeminde ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonun altında kalan Rahmiye Eren (55), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Karlı zeminde kaldırımda yürürken ayağı kayıp düşen Rahmiye Eren, bu sırada yoldan geçen Mehmet Can Kilüken (39) yönetimindeki 44 ABH 428 plakalı Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyonu durduran Kilüken, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rahmiye Eren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.


Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Karda ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

Kaza, Güncel, Haber

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